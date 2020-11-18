CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir projeyi daha kendi projesi gibi lanse etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesi olan Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan kendi projesi olarak sundu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir projeyi daha kendi projesi olarak sundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesi olan Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan kendi projesi olarak sundu.

Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesinin planları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılmıştı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesini sosyal medyadan kendi projesi olarak sunarken, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesi olduğu ortaya çıktı