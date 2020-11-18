18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir projeyi daha kendi projesi gibi lanse etti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir projeyi daha kendi projesi gibi lanse etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2020 09:32
Güncelleme:18.11.2020 10:12
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesi olan Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan kendi projesi olarak sundu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir projeyi daha kendi projesi olarak sundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesi olan Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan kendi projesi olarak sundu.

Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesinin planları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılmıştı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesini sosyal medyadan kendi projesi olarak sunarken, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesi olduğu ortaya çıktı

CHPli İBB Başkanı İmamoğlu bir projeyi daha kendi projesi olarak sundu CHP'Lİ İBB BAŞKANI İMAMOĞLU BİR PROJEYİ DAHA KENDİ PROJESİ OLARAK SUNDU
İçişleri Bakanlığı Meral Akşenerin Ekrem İmamoğlu ve Kanal İstanbul iddiasını yalanladı: Bölücülükten değil kamu kaynağı nedeniyle ön inceleme yapıldı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERAL AKŞENER'İN EKREM İMAMOĞLU VE KANAL İSTANBUL İDDİASINI YALANLADI: BÖLÜCÜLÜKTEN DEĞİL KAMU KAYNAĞI NEDENİYLE ÖN İNCELEME YAPILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocayı hedef alan CHPli Ekrem İmamoğlu neyin peşinde? İşte iftiranın perde arkası SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'YI HEDEF ALAN CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU NEYİN PEŞİNDE? İŞTE İFTİRANIN PERDE ARKASI
CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiyeyi dünyaya şikayet etti! Sosyal medyadan tepki yağıyor CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA ŞİKAYET ETTİ! SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR
İşte Kemerburgaz gerçeği! AK Parti yaptı Ekrem İmamoğlu açtı | İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’dan yanıt İŞTE KEMERBURGAZ GERÇEĞİ! AK PARTİ YAPTI EKREM İMAMOĞLU AÇTI | İBB AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TEVFİK GÖKSU'DAN YANIT

Esenyurt’ta tekme tokat birbirine girdiler
Esenyurt’ta tekme tokat birbirine girdiler
Kadının feryadı yürekleri dağladı
Kadının feryadı yürekleri dağladı
Yine kendi projesi gibi lanse etti
Yine kendi projesi gibi lanse etti
Balıkçıların ağına takıldı! Denizin dibinde...
Balıkçıların ağına takıldı! Denizin dibinde...
'Buhur'lu dezenfekte
'Buhur'lu dezenfekte
PKK/KCK operasyonu
PKK/KCK operasyonu
'Asırların hayali' adım adım gerçekleşiyor!
'Asırların hayali' adım adım gerçekleşiyor!
Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor
Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor
İstanbul'da toplu taşımada ürküten manzara!
İstanbul'da toplu taşımada ürküten manzara!
Bursa'da vahşet! Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı
Bursa'da vahşet! Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı
2,5 saat enkazda kalan itfaiyeci o anları anlattı
2,5 saat enkazda kalan itfaiyeci o anları anlattı
Tekirdağ'da tartışmalı atamalar!
Tekirdağ'da tartışmalı atamalar!
Daha Fazla Video Göster