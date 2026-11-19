7 asırlık miras Karacabey'de yaşatılıyor! Türkiye'nin yarış atları burada yetişiyor

Osmanlı döneminde sarayın ve ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki işletmede, 7 asırlık at yetiştiriciliği mirası yaşatılıyor. TİGEM bünyesindeki tesiste 12 aygır, 173 kısrak ve 350'ye yakın tay olmak üzere yaklaşık 500 at bulunuyor. Safkan Arap atlarının soy hatları kayıt altında tutulurken genetik özelliklerinin geliştirilmesi için bilimsel çalışmalar yürütülüyor. TİGEM Karacabey İşletmesi Müdür Yardımcısı Eren Karabulut, işletmede yaklaşık bir asırdır özenle at yetiştirildiğini ve genetik mirasın korunduğunu belirtti. A Haber muhabiri Fatih Mısır, Karacabey'deki TİGEM işletmesinde yetiştirilen safkan Arap atlarını ve 7 asırlık atçılık mirasını ekranlara taşıdı.