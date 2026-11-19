Güllü'nün ölümüne ilişkin davada sürpriz karar! Yurt dışına çıkış yasağını havalimanında öğrendi

Yalova'da şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. "Yalan tanıklık" suçlamasıyla 4 yıla kadar hapsi istenen Sultan Nur Ulu hakkında ilk duruşmada kaldırılan adli kontrol tedbiri, mahkemenin ek kararıyla yeniden uygulanmaya başlandı. Ulu, yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini KKTC'ye gitmek üzere geldiği havalimanında öğrendi.