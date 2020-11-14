CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın koronavirüsle mücadelede takdir ettiği Türkiye'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında çirkin iftiralarda bulundu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE AVRUPA TAKDİR ETTİ

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla en iyi mücadele eden ülkelerin başında hiç şüphesiz Türkiye var. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa'dan birçok ülke Türkiye'nin tedbirlerini ve başarılı filyasyon çalışmalarını takdir etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türkiye'nin Kovid-19 konusunda sergilediği dayanışmanın tüm dünyaya örnek olması gerektiğini söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, koronavirüsle mücadele hakkında Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Ursu, "Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke" ifadelerine yer verdi.

BAŞARISIZLIĞINI ÖRTMEN İÇİN ÇİRKİN İFTİRA

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki başarısız yönetiminin üstünü örtmek için dünyanın takdir ettiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iftira attı.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Mezarlıklar Daire Başkanlığı'mızın "Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı" bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Koca tedbir almada gecikiyorsunuz." ifadelerine yer verdi.

CHP'Lİ İMAMOĞLU ÇARK ETTİ

Kısa bir süre sonra bir paylaşımda daha bulunan CHP'li İmamoğlu, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla..." ifadelerine yer verdi.

İftiralarda bulunan İmamoğlu'nun Bakan Koca'nın telefonunun ardından çark etmesi dikkat çekti.

İSTANBUL'DA VİRÜSÜN YAYILMASININ SORUMLUSU KENDİSİ OLDU

Peki Türkiye tüm birimleriyle koronavirüsle mücadele içine girerken, CHP'li Ekrem İmamoğlu ne yaptı?

Bakan Koca hakkında iftiralarda bulunan İmamoğlu, koronavirüsle mücadelede 'bütçesinin olmadığını' belirterek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmamıştı. Söz konusu yollar, İBB tarafından yapılmaması üzerine devreye giren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duruma el attı.

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları bakanlığın çalışmasıyla tamamlamıştı

Toplu taşımalardaki çalışma sistemini de oturtamayan İmamoğlu ve ekibi, İstanbul'da koronavirüs salgınının artmasındaki en büyük aktörlerden oldu.

Gerçeklerin her geçen gün ortaya çıkmasıyla başarısızlığının altında kalan CHP'li İmamoğlu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef almaya çalıştı ancak uzun sürmedi.

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