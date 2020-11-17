CHP'li belediyeden tepki çeken uygulama! Besmele ve Allah yazısı kaldırıldı

Adana'da yabancı uyruklu bir kuyumcu esnafı vitrinine Arapça Besmele ve Allah yazısı asmıştı. Ancak CHP'li Ceyhan Belediyesi zabıtası uygun bulunmadığı için yazıları kaldırdı. Esnaf ise "Neden rahatsız oluyorsunuz?" diye tepki gösterdi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Adana Ceyhan Belediyesi tepki çeken bir uygulamaya imza attı.

Zabıta ekibi bir kuyumcu esnafının vitrine astığı Arapça besmele ve Allah yazısını kaldırdı.

Kuyumcu esnafı uygulamaya tepki gösterip dini değerlere saygı duyulmasını istedi.

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