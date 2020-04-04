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Adana Ceyhan'daki seçim rüşveti skandalı belgelendi! YSK CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etmişti

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Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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SEÇİM RÜŞVETİ BELGELENDİ!

(), 'da Başkanı 'ın mazbatasını geçtiğimiz günlerde iptal etmişti. Pazar günü yeniden yapılacak olan belediyede büyük bir skandal patlak verdi. 19'u birinci derece akrabaları olmak üzere 26 meclis üyesi yakınının belediyede işe başlatıldığı ortaya çıktı.

'nın kararının ardından gözler 'da yapılacak Belediye Başkanlık seçimine çevrilmişti.

Belediyede 13'ü 'li, 4'ü İYİ Parti'li, 8'i 'li, 4'ü 'li, 1'i de bağımsız olmak üzere toplamda 30 meclis üyesi bulunuyor.

26 MECLİS ÜYESİ YAKININI İŞE BAŞLATMIŞ
İşte bu meclis üyelerinin yapacağı öncesi büyük bir skandal patlak verdi. 19'u birinci derece akrabaları olmak üzere 26 meclis üyesi yakınının belediyede işe başlatıldığı ortaya çıktı.

SEÇİM RÜŞVETİ SKANDALI
Çoğunluğa sahip olmalarına rağmen Millet İttifakı üyelerinin yakınlarınını işe alınması seçim rüşveti yorumlarına neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gazeteci Zafer Şahin söz konusu listeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelişmeler üzerine Kaymakamlık konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Yüksek Seçim Kurulundan flaş karar! CHP'li başkan Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN FLAŞ KARAR! CHP'Lİ BAŞKAN KADİR AYDAR'IN MAZBATASINI İPTAL ETTİ

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