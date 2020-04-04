Adana Ceyhan'daki seçim rüşveti skandalı belgelendi! YSK CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etmişti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını geçtiğimiz günlerde iptal etmişti. Pazar günü yeniden seçim yapılacak olan belediyede büyük bir skandal patlak verdi. 19'u birinci derece akrabaları olmak üzere 26 meclis üyesi yakınının belediyede işe başlatıldığı ortaya çıktı.
YSK'nın kararının ardından gözler Adana Ceyhan'da yapılacak Belediye Başkanlık seçimine çevrilmişti.
Belediyede 13'ü CHP'li, 4'ü İYİ Parti'li, 8'i AK Parti'li, 4'ü MHP'li, 1'i de bağımsız olmak üzere toplamda 30 meclis üyesi bulunuyor.
26 MECLİS ÜYESİ YAKININI İŞE BAŞLATMIŞ
İşte bu meclis üyelerinin yapacağı seçim öncesi büyük bir skandal patlak verdi. 19'u birinci derece akrabaları olmak üzere 26 meclis üyesi yakınının belediyede işe başlatıldığı ortaya çıktı.
SEÇİM RÜŞVETİ SKANDALI
Çoğunluğa sahip olmalarına rağmen Millet İttifakı üyelerinin yakınlarınını işe alınması seçim rüşveti yorumlarına neden oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gazeteci Zafer Şahin söz konusu listeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Gelişmeler üzerine Kaymakamlık konu ile ilgili soruşturma başlattı.
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