CHP'li Adana Ceyhan Belediyesi işçi kıyımına devam ediyor! 365 işçi ekmeğinden edildi |Video

Adana Ceyhan Belediyesi'nde işçi kıyımı sürüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Kadir Aydar başkan olarak seçilmişti. Haydar, göreve geldiği gibi işçi kıyımına başladı. Yaklaşık 3 ay önce Haydar hakkındaki mahkeme kararları nedeniyle görevinden alındı. Meclis üyeleri arasında yapılan seçimle Hülya Erdem görev başına geldi ama işçi kıyımı sürmeye devam etti. Ceyhan Belediyesi'nde yaşanan skandaldaki son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayınında anlattı.

Adana Ceyhan Belediyesi'nde işçi kıyımı sürüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Kadir Aydar başkan olarak seçilmişti.

Haydar, göreve geldiği gibi işçi kıyımına başladı. Yaklaşık 3 ay önce Haydar hakkındaki mahkeme kararları nedeniyle görevinden alındı. Meclis üyeleri arasında yapılan seçimle Hülya Erdem görev başına geldi ama işçi kıyımı sürmeye devam etti. Ceyhan Belediyesi'nde yaşanan skandaldaki son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayınında anlattı.

Yeni başkan seçilen Erdem, 22 kişiyi işten çıkarttı yerine 44 kişiyi işe aldı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardında 365 işçinin işine son verilirken yerlerine ise 453 işçi alındığımı ifade etti.