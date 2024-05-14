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CHP’de Kılıçdaroğlu rahatsızlığı! “Artık köşesine çekilmeli” çağrısı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 14.05.2024 11:04
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman sosyal medya üzerinden parti içine dönük mesajlar veriyor. Eski ana muhalefet liderinin bu tutumu kendisine yakın  bazı milletvekillerini bile rahatsız etmeye başladı, ''Kemal bey artık köşesine çekilmeli” yorumları yapıldı.
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