CHP’de Kılıçdaroğlu rahatsızlığı! “Artık köşesine çekilmeli” çağrısı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman sosyal medya üzerinden parti içine dönük mesajlar veriyor. Eski ana muhalefet liderinin bu tutumu kendisine yakın bazı milletvekillerini bile rahatsız etmeye başladı, ''Kemal bey artık köşesine çekilmeli” yorumları yapıldı.

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