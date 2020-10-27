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Ceza öncesi son uyarı! İstanbul’da üst düzey denetim

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Giriş: 27.10.2020 14:30
Güncelleme:27.10.2020 14:58
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya talimatıyla bugün İstanbul genelinde Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler doğrultusunda uyarı denetimleri yapıldı. Denetimlere İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan ve Tarım Müdürü Hamza Atalay da katıldı.

İstanbul Ataşehir ilçesindeki denetimlere İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan, İstanbul Tarım Müdürü Hamza Atalay ve çok sayıda emniyet personeli ve tarım il müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı.

VALİ YARDIMCISI'NIN DA ATEŞİNİ ÖLÇTÜLER
Denetimlerde iş yerleri ve mekanlar tek tek kontrol edilerek kurallara uyulması ve varsa eksikliklerin giderilmesi uyarısında bulunuldu.

Kimi mekanlarda ise kontrol için mekana girecek olan Vali Yardımcısı İnan ve Emniyet Müdürü Aslan, Tarım Müdürü Atalay ve ekiplerin de ateşi ölçülerek içeri alındı.

Edinilen bilgiye göre, bugün ceza kesilmeden son uyarı günüydü… Ceza öncesi uyarı için gezen ekipler uyarı sonrası kurallara uymayan işyerlerine ceza kesecek.

Çağrı OĞUZ

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