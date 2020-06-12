İstanbul'un simge bölgelerinden biri Haliç'te CHP'li İBB yönetiminde tekrar istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çeyrek asırlık koku yine Haliç'i sardı. A Haber ekipleri Alibeyköy'de o bölgeyi görüntüledi. Haliç'in mavi renge siyaha büründü.

Haliç İstanbul'un simge bölgelerinden biri Haliç'te CHP'li İBB yönetiminde tekrar istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çeyrek asırlık koku yine Haliç'i sardı. A Haber ekipleri Alibeyköy'de o bölgeyi görüntüledi. Haliç'in mavi renge siyaha büründü.