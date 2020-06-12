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Çeyrek asırlık koku yine Haliç'i sardı

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Giriş: 12.06.2020 21:32
Güncelleme:12.06.2020 21:32
İstanbul'un simge bölgelerinden biri Haliç'te CHP'li İBB yönetiminde tekrar istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çeyrek asırlık koku yine Haliç'i sardı. A Haber ekipleri Alibeyköy'de o bölgeyi görüntüledi. Haliç'in mavi renge siyaha büründü.

Haliç İstanbul'un simge bölgelerinden biri Haliç'te CHP'li İBB yönetiminde tekrar istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çeyrek asırlık koku yine Haliç'i sardı. A Haber ekipleri Alibeyköy'de o bölgeyi görüntüledi. Haliç'in mavi renge siyaha büründü.

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Çeyrek asırlık koku yine Haliç'i sardı
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