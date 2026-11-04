ABD'de seçim sonrası Trump'ı ne bekliyor? Orhan Sali: "Kendi partisinden de büyük bir muhalefetle karşılaşacak"

ABD'deki ara seçim sonuçları ve Donald Trump'ın kalan iki yıllık başkanlık döneminde karşılaşabileceği siyasi engeller A Haber'de değerlendirildi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Demokratların Senato'da sandalye kazanmasına ve Michigan'da Müslüman Demokrat aday El-Sayed'in seçim başarısına dikkat çekti. Trump'ın yalnızca Demokratlardan değil, kendi partisinden de ciddi bir muhalefetle karşılaşabileceğini belirten Sali, Washington'daki siyasi çekişmenin Türkiye-ABD ilişkilerini de etkileyebileceğini söyledi. Özellikle CAATSA yaptırımları, F-35 görüşmeleri ve Türkiye'ye savunma sanayisi tedariki konularında Kongre'deki yeni dengelerin önemine işaret eden Sali, Trump'ın girişimlerinin komisyonlarda itirazlarla karşılaşabileceğini ifade etti. ABD'de önümüzdeki iki yılın Beyaz Saray ile Kongre arasında sert siyasi mücadelelere sahne olabileceğini değerlendirdi.