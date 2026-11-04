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A Haber'de tarihi seçim analizi: "Netanyahu Trump'ı oyuna getirdi"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Haber'de tarihi seçim analizi: "Netanyahu Trump'ı oyuna getirdi"

ABD'deki kritik seçimlerin ardından Başkan Donald Trump'tan art arda çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Seçim yenilgisinin ardından faturayı yükselen akaryakıt fiyatlarına kesen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun etkisiyle şekillenen İran politikasının kendisini vurduğunu bizzat kabul etti. ABD'deki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Amerikan ana akım medyasının hezimetin birinci nedeni olarak İran gerilimi ve benzin fiyatlarını işaret ettiğini vurgulayarak, Trump'ın kendi diliyle yanlış politika izlediğini itiraf ettiğini belirtti.

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