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Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu!

İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç temizlendikten sonra yine çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılmıyor. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözüküyor. Haliç'in yakınından geçenler "Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 13:37
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Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu! GALERİ DEVAM EDİYOR

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve sahillere giriş izni verilmesi ile birlikte Haliç'e gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler.

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Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu!

Önceki yıllarda temizlenerek mavi rengine kavuşan Haliç'in kirlilik yüzünden siyaha bürünmüş halini görenlerin adeta yürekleri sızladı.

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Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu!

'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç'in 2018 yılı ekim ayında havadan çekilen görüntülerde doğal güzelliği ile adeta tabiat parkını andırıyordu. Yüzlerce ördeğin yüzdüğü haliç temizleme çalışmaları ile mavi rengine kavuşmuştu.

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Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu!

İBB ekiplerinin temizleme çalışmalarının yeterince yapmamasından dolayı haliç yeniden çamura büründü.

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Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu!

Havadan çekilen görüntülerde ise Haliç'in nasıl kirletildiği net bir şekilde gözler önüne serildi.