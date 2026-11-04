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Demokratlar Cumhuriyetçilerin kalelerini bir bir düşürdü: Beyaz Saray için kabus dolu günler başlıyor!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Demokratlar Cumhuriyetçilerin kalelerini bir bir düşürdü: Beyaz Saray için kabus dolu günler başlıyor!

ABD Kongre seçimlerinde sandıktan çıkan çarpıcı tablo, Başkan Donald Trump yönetiminin hareket alanını adeta kilitledi. Cumhuriyetçilerin en sarsılmaz kalelerinden biri olarak kabul edilen Teksas başta olmak üzere kritik eyaletlerde üstünlüğü Demokratlar ele geçirirken, Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki dengeler bütünüyle sarsıldı. A Haber canlı yayınında tarihi seçim sonuçlarını ve perde arkasını değerlendiren Gazeteci Güngör Yavuzaslan, Beyaz Saray'ı bekleyen soruşturma dalgasından kilitlenen bütçe krizine, Trump'ın İsrail manevrasından Amerikan petrol tekellerinin 153 milyar dolarlık kâr vurgununa kadar yaşanan kırılmanın tüm detaylarını paylaştı.

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