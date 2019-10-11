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11.10.2019

Ceylanpınar’da şehit olan Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı | Video

PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden havanlı saldırısı sonrası Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşındaki Elif Terim, sokakta oynadığı sırada teröristlerin hedefi oldu. Sokakta bulunduğu sırada atılan mühimmatın patlaması sonucu göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralanan Elif, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Hain saldırının ardında Milli Savunma Bakanlığı tespit edilen terör hedeflerini ateş altına alırken Ceylanpınar’da şehit düşen 11 yaşında Elif Terim için cenaze töreni düzenlendi.

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