Cesetsiz cinayet sanıkları ikinci kez yargılanıp ceza aldı

Adana'da 11 yıl önce Zeynep Söğüt'ü (33) boğarak öldürdükten sonra cesedini bavula koyup dere yatağına atan, bugüne kadar cesede ulaşılamamasına rağmen müebbet hapis cezasına çarptırılan ve eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle haklarında verilen hapis cezaları bozulan sanıklar Savaş Sanatma (42) ve Ersin Yalçınkaya (48), yeniden yapılan yargılama sonucunda yine müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Olayda 'delilleri gizlediği' öne sürülen sanık Nazlı Tuğlucan'a da 3 yıl hapis cezası verildi.