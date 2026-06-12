Çelik fabrikasında patlama: 3 yaralı

Olay, saat 09.00 sıralarında Osmaneli ilçesi Selimiye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede faaliyet gösteren Has Çelik isimli demir çelik fabrikasının üretim bölümündeki ark ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa U. (31), Hakan K. (43) ve Murat A. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan vücudunda yanıklar oluşan Mustafa U.’nun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Ark ocağı içerisindeki işlem görmüş sıvı demirlerin tahliyesi için fabrikaya yeniden enerji verilirken, Olay Yeri İnceleme (OYI) Timi ve bilirkişi heyeti patlamanın meydana geldiği alanda inceleme başlattı.