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Yozgat’ta ayılar o köyü mesken tuttu

Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Derekemal köyünde, son 3 gündür üst üste görülen ayı, köyde tedirginliğe neden oldu.

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