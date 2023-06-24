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Çeçen birlikler Rostov’a ulaştı

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Giriş: 24.06.2023 18:50
Rus paralı asker grubu Wagner’in başlattığı silahlı ayaklanma devam ediyor. Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyetinin lideri Ramazan Kadirov, Wagner isyanına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e desteğini açıkladıktan sonra harekete geçti. Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’i hainlikle suçlayan Kadirov, Çeçen birliklerini Wagner savaşçılarına karşı isyanın merkezi Rostov’a gönderdi. Wagner’in kontrolündeki Rostov’a hareket eden çok sayıda Çeçen birliği, akşam saatlerine doğru bölgeye giriş yaptı. Çeçen birlikler zırhlı araç ve teçhizatla Rostov’a ulaşırken, Wagner savaşçıları da Rostov’un kritik noktalarında bekleyişini sürdürüyor. Rostov sakinleri de muhtemel çatışmalara karşı kentten ayrılmaya devam ediyor.
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