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Cansız bedeni 2 gün sonra bulundu! Kaybolan genç çoban Mazlum Tanış'ın katili babası çıktı

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Giriş: 16.01.2023 09:50
Van'da hayvanlarını otlatmaya giden çoban Mazlum Tanış'tan bir daha haber alınamadı. Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Tanış'ın hayatını kaybettiği ve katilinin de babası olduğu ortaya çıktı.
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