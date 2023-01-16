Cansız bedeni 2 gün sonra bulundu! Kaybolan genç çoban Mazlum Tanış'ın katili babası çıktı

Van'da hayvanlarını otlatmaya giden çoban Mazlum Tanış'tan bir daha haber alınamadı. Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Tanış'ın hayatını kaybettiği ve katilinin de babası olduğu ortaya çıktı.

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