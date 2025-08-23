23 Ağustos 2025, Cumartesi

Çankırı'nın 'uçan adamları': Gökyüzünde özgürlüğün peşinde
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 13:36
Çankırı’da hava sporlarına merak salan iki genç, tutkularını gökyüzünde gerçeğe dönüştürdü. Serhat Uludağ ve Ali Demir, izledikleri etkinliklerden etkilenerek başladıkları serüvenlerini paramotor ve yamaç paraşütüyle sürdürüyor. Eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi ekipmanlarıyla uçmaya başlayan sporcular, şehrin ‘uçan adamları’ olarak tanınıyor. Serhat Uludağ, paramotorla Çankırı semalarında süzülmenin bağımlılık yaptığını ve herkese bu deneyimi tavsiye ettiğini söyledi. Uçuşlarda en önemli unsurun güvenlik olduğunu vurgulayan Uludağ, yedek paraşüt ve ekipmanlarla önlem aldıklarını belirtti. Ali Demir ise havacılıkla tanışmasının 2008’de başladığını, 2011’de izleyici olarak katıldığı Bayramören yarışmasının kendisine ilham verdiğini anlattı. 2012’de aldığı yamaç paraşütü kursuyla gökyüzüne adım attığını dile getiren Demir, bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası yarışmada Çankırı’yı temsil ettiğini ifade etti. Sporcular, yaptıkları uçuşlarla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Gökyüzünde süzülen paramotorlar, şehrin farklı noktalarında renkli görüntüler oluşturuyor. Çankırı’da bu spora olan ilgi her geçen gün artarken, iki sporcu da yeni meraklılara yol göstermeyi hedefliyor.
