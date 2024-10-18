Çankırı şehitler müzesi! İlk yerel müze statüsüne sahip

Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül gibi birçok kahramanımızın kişisel eşyaları Çankırı'da bulunan bu müzede sergileniyor. "Şehidimin Kokusu" projesi kapsamında da şehitlerin kabirlerinden alınan topraklar da müzede korunuyor.

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