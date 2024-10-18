18 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Çankırı şehitler müzesi! İlk yerel müze statüsüne sahip

Çankırı şehitler müzesi! İlk yerel müze statüsüne sahip

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2024 15:40
Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül gibi birçok kahramanımızın kişisel eşyaları Çankırı'da bulunan bu müzede sergileniyor. "Şehidimin Kokusu" projesi kapsamında da şehitlerin kabirlerinden alınan topraklar da müzede korunuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çankırı şehitler müzesi!
Çankırı şehitler müzesi!
Balıkesir’de ağaç katliamı!
Balıkesir’de ağaç katliamı!
Narin Güran soruşturmasında sona gelindi!
Narin Güran soruşturmasında sona gelindi!
Yaylalara mevsimin ilk karı
Yaylalara mevsimin ilk karı
Rize’de yağış sonrası heyelan!
Rize’de yağış sonrası heyelan!
Türk mutfağının gözdesi mantı!
Türk mutfağının gözdesi mantı!
Aksaray’da tur otobüsü devrildi
Aksaray'da tur otobüsü devrildi
MBP binasına uyuşturucu baskını!
MBP binasına uyuşturucu baskını!
Muğla’da orman yangını! 14 ev kullanılmaz hale geldi
Muğla’da orman yangını! 14 ev kullanılmaz hale geldi
Okul ve ders saatleri değişecek mi?
Okul ve ders saatleri değişecek mi?
Umutsuz bir ailenin evlat çığlığı!
Umutsuz bir ailenin evlat çığlığı!
Şifa deposu Beyran!
Şifa deposu Beyran!
Daha Fazla Video Göster