17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Canını zor kurtardı! Kız kardeşler evire çevire dövdü

Canını zor kurtardı! Kız kardeşler evire çevire dövdü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2021 11:02
Güncelleme:17.01.2021 11:08
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıs bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu.

Olay, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. isimli erkek, T.K. ve kardeşi B.K.'den telefon numarası istedi. Telefon numaralarını isteyen şahsa tepki gösteren kızlardan birisi şahsın boğazına sarıldı.

Ardından iki kardeş şahsa yumruk darbeleri indirmeye başladı. Yumruk ve tekme darbeleri alan şahıs, karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı.

Kız kardeşler şahsı saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemek istedi. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıs bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu.

Kavga sonrası iki kız kardeş, şahsa küfürler ederek olay yerinden ayrıldı.

Canını zor kurtardı! Kız kardeşler evire çevire dövdü
Canını zor kurtardı! Kız kardeşler evire çevire dövdü
Kar yağışı devam edecek mi?
Kar yağışı devam edecek mi?
Kayıp doktordan bir iz var mı?
Kayıp doktordan bir iz var mı?
Gökten başına servet yağdı
Gökten başına "servet" yağdı
6 ayaklı kuzu hayrete düşürdü
6 ayaklı kuzu hayrete düşürdü
Kar yağışı devam edecek mi?
Kar yağışı devam edecek mi?
Dev kül bulutu şaşırttı
Dev kül bulutu şaşırttı
İnternette e-Devlet tuzağı!
İnternette "e-Devlet" tuzağı!
Polis ekiplerinden kartopu savaşı
Polis ekiplerinden kartopu savaşı
CHP'li isimden ittifak tepkisi: Elin değneğiyle...
CHP'li isimden ittifak tepkisi: Elin değneğiyle...
A Haber kayıp doktorun izinde!
A Haber kayıp doktorun izinde!
Kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Daha Fazla Video Göster