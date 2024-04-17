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Çanakkale'de toprak kayması! Ölü ve yaralı var

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Giriş: 17.04.2024 22:58
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, hayır çeşmesi için su yolu kazısı yapıldığı sırada meydana gelen toprak kaymasında devam eden çalışmalarda Sefer Arslan'ın cansız bedenine ulaşılırken, göçük altından 3.5 saat sonra çıkarılan Tahir Ödemiş de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Toprak altından çıkarılıp hastaneye kaldırılan Refik Bilgiç'in tedavisi ise devam ediyor.
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