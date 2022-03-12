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Buz gibi suda altın avı! İşte haftalık kazançları

İHA
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Giriş: 12.03.2022 18:44
Geçtiğimiz yılı kuraklık nedeniyle kazançsız kapatan altın avcıları, sel sularıyla birlikte dere yatakları dolunca yeniden sahaya indi. Soğuk havaya rağmen suya girip savaklarla selin getirdiği çamuru eleyen kırıntı madenciler, haftada 7-8 gram altın buluyor. Eritilen altınlar, ayar işleminden sonra hurda altın olarak atölyelere satılıyor.
Buz gibi suda altın avı! İşte haftalık kazançları
Buz gibi suda altın avı! İşte haftalık kazançları
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