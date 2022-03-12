12 Mart 2022, Cumartesi
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Buz gibi suda altın avı! İşte haftalık kazançları
Geçtiğimiz yılı kuraklık nedeniyle kazançsız kapatan altın avcıları, sel sularıyla birlikte dere yatakları dolunca yeniden sahaya indi. Soğuk havaya rağmen suya girip savaklarla selin getirdiği çamuru eleyen kırıntı madenciler, haftada 7-8 gram altın buluyor. Eritilen altınlar, ayar işleminden sonra hurda altın olarak atölyelere satılıyor.