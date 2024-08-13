Büyüleyici görüntüler! İşte Perseid meteor yağmuru ve kuzey ışıkları

Almanya'nın Gülpe Sternenpark'ında gökyüzü, nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu. Gökyüzü tutkunları, Perseid meteor yağmurunun en yoğun saatlerinde, aynı anda kuzey ışıklarının dansına da tanıklık etme şansı buldu.

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