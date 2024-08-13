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Büyüleyici görüntüler! İşte Perseid meteor yağmuru ve kuzey ışıkları

Büyüleyici görüntüler! İşte Perseid meteor yağmuru ve kuzey ışıkları

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 09:13
Almanya'nın Gülpe Sternenpark'ında gökyüzü, nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu. Gökyüzü tutkunları, Perseid meteor yağmurunun en yoğun saatlerinde, aynı anda kuzey ışıklarının dansına da tanıklık etme şansı buldu.
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