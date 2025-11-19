Büyükşehirlerin sabah çilesi: Ankara ve Adana’da trafik durma noktasında

Sabah saatlerinde İstanbul'un ardından Ankara ve Adana'da da sürücüler güne yoğun trafikle başladı. Başkent'te artan araç ve nüfus sayısı nedeniyle Mevlana Bulvarı, Eskişehir ve İstanbul yolu gibi ana arterler kilitlenirken, Adana'da ise son bir yılda 100 binden fazla yeni aracın trafiğe katılması ve alternatif yolların yetersizliği uzun kuyruklar oluşturuyor.

