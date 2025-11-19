19 Kasım 2025, Çarşamba
Büyükşehirlerin sabah çilesi: Ankara ve Adana'da trafik durma noktasında
Sabah saatlerinde İstanbul'un ardından Ankara ve Adana'da da sürücüler güne yoğun trafikle başladı. Başkent'te artan araç ve nüfus sayısı nedeniyle Mevlana Bulvarı, Eskişehir ve İstanbul yolu gibi ana arterler kilitlenirken, Adana'da ise son bir yılda 100 binden fazla yeni aracın trafiğe katılması ve alternatif yolların yetersizliği uzun kuyruklar oluşturuyor.