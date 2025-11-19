19 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Büyükşehirlerin sabah çilesi: Ankara ve Adana'da trafik durma noktasında
Büyükşehirlerin sabah çilesi: Ankara ve Adana’da trafik durma noktasında

Büyükşehirlerin sabah çilesi: Ankara ve Adana'da trafik durma noktasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2025 09:31
Sabah saatlerinde İstanbul'un ardından Ankara ve Adana'da da sürücüler güne yoğun trafikle başladı. Başkent'te artan araç ve nüfus sayısı nedeniyle Mevlana Bulvarı, Eskişehir ve İstanbul yolu gibi ana arterler kilitlenirken, Adana'da ise son bir yılda 100 binden fazla yeni aracın trafiğe katılması ve alternatif yolların yetersizliği uzun kuyruklar oluşturuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Büyükşehirlerin sabah çilesi: Ankara ve Adana’da trafik durma noktasında
Mide ağrısıyla gitti şoke oldu
Mide ağrısıyla gitti şoke oldu
Zehirlenme faciası! Çelişkili ifadeler...
Zehirlenme faciası! Çelişkili ifadeler...
Çocuklarına kemerle işkence yapıp bir de cep telefonuyla kayıt altına aldı
Çocuklarına kemerle işkence yapıp bir de cep telefonuyla kayıt altına aldı
Böcek ailesini ölüme götüren ilaçlar mı?
Böcek ailesini ölüme götüren ilaçlar mı?
Büyükşehirlerin sabah çilesi: Trafik durma noktasında
Büyükşehirlerin sabah çilesi: Trafik durma noktasında
Bir yudum aldı ölümle pençeleşiyor!
Bir yudum aldı ölümle pençeleşiyor!
Çocukların ekran ve gerçek algısı
Çocukların ekran ve gerçek algısı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Araç sahibinden habersiz test sürüşü!
Araç sahibinden habersiz test sürüşü!
9 ilde 12 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon
9 ilde 12 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı!
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı!
Sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı
Sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı
Daha Fazla Video Göster