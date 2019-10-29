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29.10.2019

Bursa'da 29 hafız mehter eşliğinde yürüdü |Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Somuncu Baba Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini bitiren 29 öğrenci için icazet merasimi yapıldı.

Hafızlar Çinili Cami önünden Somuncu Baba Camii'ne kadar mehter eşliğinde yürüdü.

Camide yapılan cemiyete aileler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim görevlisi kurrâ hafız Fatih Çollak, Bursa İl Müftüsü İzani Turan, İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu da icazet merasimine katıldı. Müftü İsmail Hatipoğlu, hafızlığın önemine dikkat çekerek, "Bu merasime uzaktan ve yakından gelen herkese, bu evlatlarımızı yetiştiren anne ve babalara, yakınlarına ve bu kursa destek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Vekili Süleyman Çelik ise, "Bizim geleceğimiz olan evlatlarımız, bu ülkenin geleceği olan yavrularımızın tam donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi, bu ülke için ve İslam coğrafyası için çok önemli. İlk önce eğitimlerini anne ve babalarından almalılar, sonra öğretmenlerimizden. Ben bu hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hıfzını tamamlayarak hafız olan 29 öğrenci birer kısa süre okudu.

Hatim duasının ardından öğrencilere hediye takdimi ve icazetleri takdim edildi.

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