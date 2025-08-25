25 Ağustos 2025, Pazartesi
Bursa’da su krizi alarmı: Çınarcık Barajı bypass hattı erken devrede!
Bursa’da Nilüfer Barajı tamamen kurudu, Doğancı Barajı kritik seviyelere indi. Kentin su güvenliğini sağlamak için Büyükşehir Belediyesi, 9 ay erken tamamladığı Çınarcık Barajı bypass hattını 1 Eylül’de devreye alıyor. Günlük 110 bin metreküp su, Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne aktarılacak. Başkan Bozbey, altyapı kadar su tasarrufunun da hayati önem taşıdığını vurguladı ve vatandaşları bilinçli kullanım konusunda uyardı.