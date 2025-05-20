Bursa’da otel ve tesislere denetim! Uludağ’da 16 otele kilit vuruldu

Bolu ve Bursa'da 81 kişinin otellerde çıkan yangınlarda hayatını kaybetmesi üzerine tesisler mercek altına alındı. Bursa Uludağ'daki 20 otelden 16'sının çalışma ruhsatları ile turizm işletme belgeleri iptal edildi. İşletme sahipleri, "Yürütmeyi durdurma kararı" için başvuruda bulundu.

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