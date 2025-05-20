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Bursa’da otel ve tesislere denetim! Uludağ’da 16 otele kilit vuruldu

Bursa’da otel ve tesislere denetim! Uludağ’da 16 otele kilit vuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 11:11
Bolu ve Bursa'da 81 kişinin otellerde çıkan yangınlarda hayatını kaybetmesi üzerine tesisler mercek altına alındı. Bursa Uludağ'daki 20 otelden 16'sının çalışma ruhsatları ile turizm işletme belgeleri iptal edildi. İşletme sahipleri, "Yürütmeyi durdurma kararı" için başvuruda bulundu.
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Bursa’da otel ve tesislere denetim! Uludağ’da 16 otele kilit vuruldu
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