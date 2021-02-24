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Bursa'da kanlı yol verme tartışması! O anlar saniye saniye kaydedildi

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Giriş: 24.02.2021 22:01
Güncelleme:24.02.2021 22:02
Bursa'da kanlı yol verme tartışması... Bursa Gürsu'da kimliği belirsiz sürücü tarafından tabancayla vurulan Yücel Çakmakçı, ağır yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da yol verme tartışması kanlı bitti. Bursa Gürsu'da kimliği belirsiz sürücü tarafından tabancayla vurulan Yücel Çakmakçı, ağır yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da kanlı yol verme tartışması!
Bursa'da kanlı yol verme tartışması!
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