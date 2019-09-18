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18.09.2019
Bursa’da domuz bağıyla bağlanarak öldürülen anne kız cinayetinde flaş gelişme | Video
Bursa’da, eşi Hayat Meşail (29) ile kayınvalidesi Sabah Meşail’i (61), arkadaşıyla birlikte domuz bağı ile bağlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab'ın (28) davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme, annesi ile anneannesinin öldürüldüğü sırada evde olan ve çifte cinayete tanıklık eden çiftin 8 yaşındaki oğulları M.'nin dinlenmesine karar verildi.
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