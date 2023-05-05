Bursa'da dehşet anları! Tıp literatürüne giren profesörü komalık ettiler | O anlar kamerada

2020 yılında yaptığı aort damarı ameliyatıyla dünya tıp literatürüne giren Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, 2 Mayıs günü evine giderken hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Silahın kabzasıyla darbedilen Prof. Dr. Biçer tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. hasta yakını K.S. ile E.S. kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz etti. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...