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Bursa'da benzinlikte panik anları kamerada! Aniden alev aldı

İHA
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Giriş: 06.12.2020 09:13
Güncelleme:06.12.2020 09:35
Akaryakıt istasyonuna benzin almaya gelen sürücü aracın motor kısmı alev almaya başlayınca ortalık bir anda karıştı. Büyük paniğin yaşandığı olayda alevler bir kişi tarafından tüple söndürülürken, vatandaşlar da kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Akaryakıt istasyonuna benzin almaya gelen sürücü aracın motor kısmı alev almaya başlayınca ortalık bir anda karıştı. Büyük paniğin yaşandığı olayda alevler bir kişi tarafından tüple söndürülürken, vatandaşlar da kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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