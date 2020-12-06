06 Aralık 2020, Pazar
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Bursa'da benzinlikte panik anları! Aniden alev aldı

Akaryakıt istasyonuna almaya gelen sürücü aracın motor kısmı alev almaya başlayınca ortalık bir anda karıştı. Büyük paniğin yaşandığı olayda alevler bir kişi tarafından tüple söndürülürken, vatandaşlar da kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.12.2020
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Bursa'da benzinlikte panik anları! Aniden alev aldı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet mahallesinde meydana geldi.

Bursa'da benzinlikte panik anları! Aniden alev aldı

Edinilen bilgiye göre kavşak üzerine benzin almaya gelen sürücü beklemeye başladı.

Bursa'da benzinlikte panik anları! Aniden alev aldı

Çalışanlardan biri yangın söndürme tüpünü alarak aleve müdahale ederken, hafif ticari aracın içerisindeki sürücü ve diğer kişiler koşarak istasyonunun dışına çıktı.

Bursa'da benzinlikte panik anları! Aniden alev aldı

Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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