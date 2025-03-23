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Bursa’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Giriş: 23.03.2025 16:37
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 18 Mart gecesi 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde, Onur E'nin (41) aralarında daha önceden husumet bulunan Ceyhun Avcı'yı (31), av tüfeğiyle vurması iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Bursa’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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