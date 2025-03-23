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Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 18 Mart gecesi 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde, Onur E'nin (41) aralarında daha önceden husumet bulunan Ceyhun Avcı'yı (31), av tüfeğiyle vurması iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.