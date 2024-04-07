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Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'tan CHP’li Bozbey’in mazbata töreninde amigoluk! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi

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Giriş: 07.04.2024 15:59
Bursa’da mazbatasını verdiği CHP’li belediye başkanı için amigoluğa soyunan İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us hakkında Yüksek Seçim Kurulu tarafından idari soruşturma başlatıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Seçim müdürü hakkında ceza soruşturması başlatıldı.
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