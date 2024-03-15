15 Mart 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bugün Dünya Uyku Günü! Düzenli ve yeterli uyku sağlığı nasıl korunur?
Bireylerin günlük uyku ihtiyacı yaş, yaşam tarzı ve sağlık durumuna göre değişiklik gösteriyor. Peki, ideal uyku kaç saat olmalı? En sağlıklı uyku şekli nasıl olmalı? Detayları, Dünya Uyku Günü'nde A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun ve konuğu Uyku Departmanı Sorumlu Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu aktardı.