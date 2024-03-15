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Bugün Dünya Uyku Günü! Düzenli ve yeterli uyku sağlığı nasıl korunur?

Tülay Ayçiçek
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Giriş: 15.03.2024 17:38
Bireylerin günlük uyku ihtiyacı yaş, yaşam tarzı ve sağlık durumuna göre değişiklik gösteriyor. Peki, ideal uyku kaç saat olmalı? En sağlıklı uyku şekli nasıl olmalı? Detayları, Dünya Uyku Günü'nde A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun ve konuğu Uyku Departmanı Sorumlu Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu aktardı.
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