Bugün Dünya Uyku Günü! Düzenli ve yeterli uyku sağlığı nasıl korunur?

Bireylerin günlük uyku ihtiyacı yaş, yaşam tarzı ve sağlık durumuna göre değişiklik gösteriyor. Peki, ideal uyku kaç saat olmalı? En sağlıklı uyku şekli nasıl olmalı? Detayları, Dünya Uyku Günü'nde A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun ve konuğu Uyku Departmanı Sorumlu Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu aktardı.

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