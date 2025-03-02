02 Mart 2025, Pazar
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Bu yolda kazalar bitmek bilmiyor
Ankara Sincan'da bulunan Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki dört yol, sık sık kazalara davetiye çıkarıyor. Çünkü o yolun bir kısmı cadde bir kısmı ise sokak olarak geçiyor. Hız sınırını koruyamayan sürücüler, son sürat girdikleri sokak arasında kaza yapıyor. Arkadaşlarımız, mahalle sakinlerinin "belalı yol" adını verdiği o caddeye gitti. İşte izlenimleri...