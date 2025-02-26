Bu nasıl anne! Ölmesi için çocuğuna sigara içirdi

Kayseri'de Öznur Ö., 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 1 yıl 11 ay, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.