26 Şubat 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bu nasıl anne! Ölmesi için çocuğuna sigara içirdi
Kayseri'de Öznur Ö., 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 1 yıl 11 ay, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.