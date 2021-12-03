Bu bir dramdır! Göçmenlerden kan donduran iddia: Silah zoruyla denize atlıyoruz

Antalya Manavgat’ta bir ihbar üzerine kıyıya giden jandarma ekipleri üzeri ıslak şekilde çok sayıda düzensiz göçmeni buldu. Göçmenler, karayolu ile getirildikleri ilçeden kendilerini alan teknede silah zoruyla denize atlamaya zorlandıklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sularında Manavgat-Alanya D 400 karayolu üzeri Kızılot Mahallesi sahillerinde yer alan Belediye Halk Plajı yanında pek çok düzensiz göçmen yakalandı.

30 GÖÇMEN BULUNDU BOĞULANLAR VAR!

Göçmenlerin üzerleri ıslak olduğu gözlenirken olayı görüp 112 Acil çağrı Merkezini arayan vatandaş sahilde 30 dolayında göçmen olduğunu, bunların D-400 karayolunun diğer tarafına geçip dağıldıklarını söyledi. Göçmenlerin 4'ü gazetecilerin karşısına çıkarken biri kardeşinin ve arkadaşının boğulduğunu iddia etti.

Jandarmanın ve ambulansların bulunduğu yerde konuşan bir göçmen ise, 30 kişi olarak karayoluyla sahile getirilip tekneye alındıklarını açıldıktan sonra kendilerine silah çekilerek tekneden indirildiklerini ve 2 arkadaşlarının boğulduğunu diğerlerinin ise sahile çıkmayı başardıklarını anlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Jandarma tarafından yakalanıp ambulansa alınan Suriyeli göçmenler tedbir amaçlı hastaneye götürülürken kalan göçmenlerinin aranması çalışmaları devam ediyor.