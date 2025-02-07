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Brezilya’da küçük uçak yola düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Brezilya'da küçük uçak yola düştü: 2 ölü, 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 20:50
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde çift motorlu King Air F90 tipi uçak, en işlek caddelerden Marques de Sao Vicente Bulvarı'na düşerek alev aldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, uçakta 2 kişinin hayatını kaybettiği, yoldaki bir motosiklet sürücüsü ve uçağın parçasının çarptığı otobüsteki bir kadının yaralandığı belirtildi. Alev alan otobüse ve uçağa itfaiye tarafından müdahale edildi.
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Brezilya’da küçük uçak yola düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Brezilya’da küçük uçak yola düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Brezilya'da küçük uçak yola düştü: 2 ölü, 2 yaralı
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