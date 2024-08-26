26 Ağustos 2024, Pazartesi
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Böylesi görülmedi: Evin içine hortum sokup 10 gün çeşmeyi açık bıraktılar
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir eve, kişi veya kişilerce elektrik borularından hortum sokulup su dolduruldu. Yaklaşık 10 günden beri su dolumu devam eden evde eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.