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Böylesi görülmedi: Evin içine hortum sokup 10 gün çeşmeyi açık bıraktılar

Böylesi görülmedi: Evin içine hortum sokup 10 gün çeşmeyi açık bıraktılar

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 26.08.2024 14:06
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir eve, kişi veya kişilerce elektrik borularından hortum sokulup su dolduruldu. Yaklaşık 10 günden beri su dolumu devam eden evde eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Evin içine hortum sokup çeşmeyi açık bıraktılar
Evin içine hortum sokup çeşmeyi açık bıraktılar
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