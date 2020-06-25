25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bor madeniyle ilgili bilinmeyen yeni özellik ortaya çıktı! İşte detaylar |Video

Bor madeniyle ilgili bilinmeyen yeni özellik ortaya çıktı! İşte detaylar |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2020 16:40
Güncelleme:25.06.2020 17:35
Bor madeni bakımında zengin yataklara sahip Türkiye'ye güzel haber... Bor madenin yeni bir özelliği ortaya çıktı. Bor madeninin süt ve süt ürünlerinin raf ömrünü uzattığı tespit edildi. Çalışmayla ilgili Doç. Dr. Mustafa Kabu A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Kabu "bor ilaveli gıda ürünleri" üzerine 5 yıldır yaptıkları araştırmanın sonucunda süt, peynir, yoğurt, kaymak, sucuk gibi et ve süt ürünlerinin raf ömrünü yüzde 20 uzatıp, ürün kaynaklı minerallerin insan vücudundaki faydasını artırmayı başardı.

Bor madeniyle ilgili bilinmeyen yeni özellik ortaya çıktı!
Bor madeniyle ilgili bilinmeyen yeni özellik ortaya çıktı!
Fatih Sultan Mehmet'in portresi satıldı!
Fatih Sultan Mehmet'in portresi satıldı!
Ev yıkılacak zannettik deprem anını A Haber'de anlattı
"Ev yıkılacak zannettik" deprem anını A Haber'de anlattı
İzmir'de maske takmak zorunlu
İzmir'de maske takmak zorunlu
İBB'nin tartışmalı teklifine ret
İBB'nin tartışmalı teklifine ret
Adalar'da hareketlilik var dedi İstanbulluları uyardı
"Adalar'da hareketlilik var" dedi İstanbulluları uyardı
Bu nasıl sorumsuzluk? Utanmadan paylaştılar
Bu nasıl sorumsuzluk? Utanmadan paylaştılar
Kontrolü kaybeden sürücü dehşeti yaşadı
Kontrolü kaybeden sürücü dehşeti yaşadı
Yürek yakan anlar! Kendini yola atıp...
Yürek yakan anlar! Kendini yola atıp...
Canlı yayında uyardı: Silivri fay hattı her an...
Canlı yayında uyardı: Silivri fay hattı her an...
A Haber deprem bölgesinde |Video
A Haber deprem bölgesinde |Video
Kadıköy'de intihar girişimi!
Kadıköy'de intihar girişimi!
Daha Fazla Video Göster