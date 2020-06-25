Bor madeniyle ilgili bilinmeyen yeni özellik ortaya çıktı! İşte detaylar |Video

Bor madeni bakımında zengin yataklara sahip Türkiye'ye güzel haber... Bor madenin yeni bir özelliği ortaya çıktı. Bor madeninin süt ve süt ürünlerinin raf ömrünü uzattığı tespit edildi. Çalışmayla ilgili Doç. Dr. Mustafa Kabu A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Kabu "bor ilaveli gıda ürünleri" üzerine 5 yıldır yaptıkları araştırmanın sonucunda süt, peynir, yoğurt, kaymak, sucuk gibi et ve süt ürünlerinin raf ömrünü yüzde 20 uzatıp, ürün kaynaklı minerallerin insan vücudundaki faydasını artırmayı başardı.