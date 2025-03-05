Bolu’daki yangında hayatını kaybeden minik Alya’nın tatil heyecanı yürekleri dağladı

Bolu Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında annesi ile birlikte hayatını kaybeden 9 yaşındaki Alya Altın'ın, bebekliğinden beri birlikte olduğu arkadaşı Derin ile aynı otele tatile gidecek olmanın heyecanını yaşadığı anları anlattığı videosu yürekleri dağladı. Tatil heyecanı gözlerine yansıyan Alya ve yakın arkadaşı Derin aynı otelde çıkan yangında hayatlarını kaybetmişti.