Bolu’da Sodyum Alüminat tehlikesi! Yalova’dan Azerbaycan’a giden kimyasal yüklü tanker tepkimeye girdi

Yalova’dan Azerbaycan’a giden beton katkı maddesi ‘Sodyum Alüminat’ yüklü tanker Bolu’dan geçerken bilinmeyen bir nedenle tepkimeye girdi. D-100’de yol kenarına çekilen tankerden kimyasal gaz dışarıya sızdı. Yaşananların ardından olay yerine gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri de bölgede incelemeye başladı. Ekiplerin, kimyasal madde ne kadarlık bir alanı etkilediği ve çevreye verebileceği zararı tespit ettikten sonra, firma yetkilileri hakkında işlem başlatacağı öğrenildi. İşte tüm detaylar...