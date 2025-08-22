22 Ağustos 2025, Cuma

Bolu'da 2 yayla evi yangında küle döndü

Bolu’da 2 yayla evi yangında küle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 01:43
Edinilen bilgiye göre, Solaklar yaylasında bulunan ahşap bir yayla evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğinde bulunan ahşap yapıya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yayla evi ve bitişiğinde bulunan yapı tamamen yanarak küle döndü.
