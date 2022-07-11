Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarparak parçalandı! İş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen deniz kazasında iş adamı Ünal Pala ile eşi Evrim Pala hayatını kaybetti. Çiftin 12 yaşındaki kızları Mina ise denize düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte denize açılan iş adamı Ünal Pala'nın kullandığı sürat teknesi Torba mahallesi Kayran mevkiinde kayalıklara çarptı.

Sürat teknesinin parçalandığı kazada, Ankaralı iş adamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti.

Çiftin 12 yaşındaki kızları Mina ise denize düşerek yaralandı.

Yakındaki bir otelin su sporları personeli tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.