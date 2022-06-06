Bodrum’da makilik alanda yangın

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen sularında Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Balcılar mevkiindeki makilik alanda daha bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları sürerken, gönüllü vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.

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