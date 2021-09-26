26 Eylül 2021, Pazar
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Böbreğini hastasına bağışlayıp intihar etti
Yalova'da yaşayan 52 yaşındaki Seher Uygun'un yürümesini zorlaştıran ağrıları vardı. Tedavi olmak için ameliyat masasına yattı. Operasyonu gerçekleştiren isim doktor Düven Mete'ydi. Yanlışlıkla hastasının toplar damarını kesti ve o hasta bu hata yüzünden böbreklerini kaybetti. Büyük bir vicdan azabıyla baş başa kalan doktor Mete ise böbreğinin hastasına bağışlanmasını vasiyet edip, yaşamına son verdi.