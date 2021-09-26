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Böbreğini hastasına bağışlayıp intihar etti

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Giriş: 26.09.2021 09:07
Yalova'da yaşayan 52 yaşındaki Seher Uygun'un yürümesini zorlaştıran ağrıları vardı. Tedavi olmak için ameliyat masasına yattı. Operasyonu gerçekleştiren isim doktor Düven Mete'ydi. Yanlışlıkla hastasının toplar damarını kesti ve o hasta bu hata yüzünden böbreklerini kaybetti. Büyük bir vicdan azabıyla baş başa kalan doktor Mete ise böbreğinin hastasına bağışlanmasını vasiyet edip, yaşamına son verdi.
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Böbreğini hastasına bağışlayıp intihar etti
Böbreğini hastasına bağışlayıp intihar etti
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